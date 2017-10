Mørk morgen i Stockholm vakte undren og uro

- Vi forsker i, hvad der var årsag til usædvanligt mørke, siger meteorologer om usædvanligt skydække.

Halvanden time efter solopgang tirsdag var der stadig foruroligende mørkt i Stockholm, og mange undrede sig, rapporter flere medier i den svenske hovedstad.

- Har solen mon tænkt sig at stå op i dag, eller? skriver advokaten Sanna Bergheim på Twitter - en af mange stockholmere, som har kommenteret fænomenet.

Det samme fænomen ramte mandag Storbritannien i forbindelse med orkanen Ophelia, som kom sydfra i den østlige del af Atlanterhavet. Men det er uklart, om Ophelia havde nogen indvirkning på mørket over Stockholm tidligt tirsdag.

- Vi forsker i, hvad der var årsag til mørket, siger Ian Engholm, meteorolog ved Foreca, til Aftonbladet.

På Sveriges meteorologiske og hydrologiske institut, som er en ekspertmyndighed under Sveriges miljø- og energidepartement, har de ingen forklaringer på fænomenet.

- Jeg har faktisk ingen anelse om det, siger meteorologen Therese Gadd til det svenske nyhedsbureau TT.

Hun henviser til, at der var et usædvanligt tykt skydække over Sverige tirsdag, og hun nævner samtidig, at skydækket måske var særligt tykt på grund af mange partikler fra store naturbrande, som hærger Spanien og Portugal.

- Mange kan nok opleve det som lidt dommedagsagtigt, når det bliver så mørkt, skriver i idéhistorikeren Hjalmar Falk på Twitter.

/ritzau/TT