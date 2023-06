Moldova ser ufravigelig vej til EU-medlemskab efter topmøde

Det er sjældent, at det lille østeuropæiske land Moldova er centrum for et topmøde. Men det skete torsdag, hvor stats- og regeringslederne for en lang række europæiske lande var samlet i Moldova til møde i det Europæiske Politiske Fællesskab (EPC).

Forummet er et forsøg på at sende et signal til lande uden for EU, om at de hører til i et fællesskab med EU.

Det budskab tog Moldovas præsident Maia Sandu til sig.

Efter mødet fastslår hun, at Moldovas vej til EU-medlemskab efter hendes opfattelse nu er "irreversibel".

- Ved dette topmøde gør jeres tilstedeværelse os mere sikre end nogensinde på vores fremtid som et fredeligt, demokratisk og frit land.

- Et land, der er på en uigenkaldelig vej til at blive medlem af Den Europæiske Union, sagde Sandu ifølge nyhedsbureauet AFP til lederne på topmødet.

Forud for mødet fastslog EU's udenrigschef, Josep Borrell, at Rusland bør følge mødet for de knapt 50 europæiske ledere.

Topmødet skal ikke mindst bruges til at signalere sammenhold i hele Europa, sagde EU-chefen ved sin ankomst til hovedstaden Chisinau.

- Jeg håber, at tilstedeværelsen af så mange ledere i dag så tæt på Ukraine vil sende et signal om sammenhold blandt mange, mange lande - ikke blot inden for den Europæiske Union.

- Det er vigtigt, at det signal når Rusland, siger Josep Borrell.

I EU er der bekymring for, at lande i Østeuropa enten vil blive udsat for russisk pression eller gradvist vende ryggen til EU, hvis ikke de bliver inddraget mere. Eller måske direkte får stillet udsigten til medlemskab i sigte.

Det var anden gang, at de europæiske spidser mødtes i det Europæiske Politiske Fællesskab, som er blevet til på initiativ af Emmanuel Macron, Frankrigs præsident.

I denne omgang sagde 45 lande ja til invitationen. Blandt dem er både EU-medlemsstater, kandidatlande til EU og lande som Island og Norge.

Som repræsentanter for EU deltog blandt andre Borrell og formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen.

