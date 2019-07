Monsun skaber voldsomme ødelæggelser i enorm flygtningelejr

Voldsom monsunregn i Bangladesh har efterladt tusindvis af rohingyaer i flygtningelejr uden tag over hovedet.

En voldsom monsunregn, der i disse dage hærger i det sydlige Asien, har gjort tusindvis af fordrevne rohingyaer i Bangladesh hjemløse.

Der er de seneste to uger faldet 58,5 centimeter regn i flygtningelejren i byen Cox's Bazar. Lejren regnes for at være verdens største flygtningelejr.

Det oplyser det meteorologiske institut i Bangladesh.

I lejren bor knap en million rohingyaer, der er flygtet fra Myanmar.

De voldsomme vandmasser har siden begyndelsen af juli ødelagt knap 5000 skure bygget af bambuspinde og presenninger i flygtningelejren.

Det oplyser en talskvinde for Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

Siden begyndelsen af april er lejren blevet ramt af flere end 200 jord- og mudderskred. Mindst ti personer er blevet dræbt, viser en rapport fra FN.

Derudover er knap 50.000 mennesker blevet påvirket af de mange mudderskred i lejren.

Alene i løbet af den seneste uge er to børn i lejren blevet dræbt, mens 6000 er blevet efterladt uden tag over hovedet på grund af monsunregnens ødelæggelser.

I Chittagong-regionen, hvor Cox's Bazar ligger i den sydlige ende, er i alt 200 landsbyer blevet oversvømmet. Samlet set er 500.000 personer blevet fordrevet af regnen i regionen.

Monsunregnen hærger ikke kun i Bangladesh, men har også haft store konsekvenser i de omkringliggende lande.

Oversvømmelser og jordskred har kostet 55 mennesker livet i Nepal i løbet af de seneste dage, mens 33 er blevet kvæstet.

Derudover er 30 personer meldt savnet som følge af den voldsomme nedbør i Nepal.

Også i Indien er der meldinger om, at ti personer har mistet livet, mens mindst 1,5 millioner er blevet drevet på flugt fra vandmasserne.

/ritzau/AFP