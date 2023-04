Montana kan blive første delstat til at forbyde TikTok

Den amerikanske delstat Montana er tæt på at kunne indføre et fuldstændigt forbud mod appen TikTok.

Delstatens republikanskledede underhus stemte torsdag med et stort flertal for at forbyde den populære app, der ejes af det kinesiske selskab ByteDance.

Fredag skal forslaget igennem en sidste afstemning. Opnår forslaget flertal der, skal det videre til guvernøren, der skal underskrive det.

Hvis loven bliver vedtaget, bliver Montana den første amerikanske stat til at forbyde appen. Det vil komme til at teste de juridiske muligheder for et nationalt forbud mod TikTok i USA.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere amerikanske landspolitikere ønsker et totalforbud mod appen.

TikTok er i øjeblikket i en kamp mod den amerikanske regering og amerikanske politikere. Appen står over for et ultimatum stillet af Det Hvide Hus, om at den skal skille sig af med sine kinesiske ejere eller stoppe med at operere i USA.

- Vi står over for en hidtil uset trussel fra Det Kinesiske Kommunistparti, der gemmer sig bag TikTok, hvor det kan spionere mod amerikanere ved at indsamle personlige oplysninger med et tryk på en knap og endda få adgang til brugeres lokation, siger Brandon Ler, en republikansk politiker fra Montana.

60 personer i Montanas underhus stemte for forbuddet, mens 39 stemte imod.

Vedtages forslaget, vil det træde i kraft i 2024, men det er næsten sikkert, at det kommer til at blive udfordret juridisk, fordi et lignende forslag ikke er set før i USA.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg tror, at det kommer til at have mange følger - især i forhold til, hvordan man vil gøre det, siger Carl Tobias, der er juraprofessor på University of Richmond.

- Det er svært at se, hvordan staten kan forsvare forbuddet og vinde, siger han.

Ytringsfrihedsaktivister er imod forslaget.

- At vedtage denne lovgivning vil være at blæse på First Amendment (den forfatningstilføjelse, der sikrer ytrings- og pressefrihed, red.) og trampe på Montanas indbyggeres forfatningsmæssige ret til ytringsfrihed, lyder det i et brev til Montanas lovgivere fra borgerorganisationen ACLU.

/ritzau/AFP