Montanas lovgivere stemmer for at forbyde TikTok

Lovgivere i den amerikanske delstat Montana har fredag stemt for et forbud mod den populære app TikTok.

54 stemte for, mens 43 stemte imod i delstaten, der er ledet af Det Republikanske Parti.

Loven mangler nu kun en underskrift fra statens guvernør. Hvis det sker, bliver Montana den første amerikanske delstat til at forbyde appen.

Det ventes dog også, at TikTok vil forsøge at bekæmpe forbuddet ved domstolene.

På den måde vil forbuddet i Montana blive en juridisk test for, om det kan lade sig gøre at forbyde TikTok i hele USA.

Flere amerikanske landspolitikere ønsker nemlig også at forbyde appen på nationalt plan.

Inden afstemningen sagde en talsperson for TikTok, at det bliver op til domstolene at vurdere, om loven overholder den amerikanske forfatning.

- Vi vil fortsætte med at kæmpe for TikToks brugere og kreatører i Montana, hvis levebrød og First Amendment (den forfatningstilføjelse, der sikrer ytrings- og pressefrihed, red.) er truet af denne grove politiske beslutning, sagde talspersonen.

Med loven vil Apple og Google blive pålagt at fjerne TikTok fra deres appbutikker. Hvis de ikke gør det, vil de få dagsbøder på 10.000 dollar - svarende til omkring 68.000 kroner.

Loven vil træde i kraft i 2024, men den vil altså med stor sandsynlighed skulle prøves ved domstolene først.

Beslutningen i Montana er den seneste udvikling i en langvarig strid mellem TikTok og vestlige regeringer. Flere regeringer, heriblandt USA's, Canadas og flere europæiske landes, har allerede gjort appen forbudt på regeringstelefoner.

TikTok er ejet af det kinesiske selskab ByteDance. Mange politikere i vestlige lande beskylder appen for at være under indflydelse af den kinesiske regering og for at blive brugt til at spionere.

Det afviser selskabet kategorisk.

