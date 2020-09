Montenegrinere i tusindvis demonstrerer mod serbiske symboler

Montenegros befolkning er dybt splittet over landets forbindelser til Serbien. Søndag gik tusindvis på gaden.

Tusindvis af mennesker demonstrerede søndag aften i Montenegros hovedstad, Podgorica. De er utilfredse med, at oppositionspartier, der vandt valget i sidste uge, bruger serbiske nationalsymboler.

Demonstranterne viftede med Montenegros flag, mens de råbte, "det her er ikke Serbien", og "vi forærer ikke Montenegro væk".

Montenegros socialdemokratiske parti (DPS) med præsident Milo Djukanovic i spidsen tabte i sidste uge parlamentsvalget.

Partiet havde ansvaret for at styre landet gennem det tidligere Jugoslaviens voldelige kollaps i 90'erne, og det går ind for samarbejde med Vesten.

Men valgresultatet betyder, at DPS for første gang siden 1990 ikke kommer til at danne en regering.

Efter valget arrangerede landets oppositionspartier parader, hvor støtter fejrede sejren ved at vifte med serbiske flag og hæve tre fingre i et tegn, der også er kendt som en serbisk honnør.

Oppositionsalliancen hælder mere til at samarbejde med Serbien og Rusland end med EU og Nato.

Montenegros befolkning er dybt splittet over landets forbindelser til Serbien. Flere mener, at landet skal samarbejde endnu tættere med regeringen i Serbiens hovedstad, Beograd, mens andre er imod enhver form for serbisk alliance.

- Vi er kommet fra Cetinj (by vest for Podgorica, red.) for at give vores støtte til Montenegro - som altid. Vi forærer ikke vores land væk, siger demonstrant Milo Martinovic.

Ledere af oppositionen samt demokrati- og rettighedsforkæmpere har beskyldt præsident Milo Djukanovic og DPS for at lede Montenegro som deres eget korrupte herredømme.

Partiet er også blevet beskyldt for at have forbindelser til organiseret kriminalitet.

DPS og Djukanovic har tidligere afvist alle beskyldninger.

Milo Djukanovic er den længst siddende leder på Balkan.

/ritzau/Reuters