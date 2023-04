Mor til seksårig skoleskyder skal for retten i Virginia

En seksårig dreng havde selv taget et skydevåben med i skole, som hans mor havde købt lovligt, da han skød og sårede sin lærer i januar i byen Newport News i Virginia.

Nu står drengens mor, Deja Taylor, tiltalt i den amerikanske delstat for grov omsorgssvigt og for uagtsomhed ved at have opbevaret et skarpladt våben på en måde, som kunne bringe et barn i livsfare.

Det viser et retsdokument fra anklagemyndigheden i Newport News.

– Moren vil melde sig hos myndighederne senere i denne uge, oplyser Deja Taylors forsvarer, James Ellenson.

Familien har tidligere oplyst, at skydevåbnet blev opbevaret på en sikker måde i hjemmet, da drengen fik fat i det.

Ved skudepisoden 6. januar i år blev den 25-årige lærer Abigail Zwerner skudt i hånden og i brystet, da den seksårige trak våbnet op i klasseværelset.

Statsadvokat Howard Gwynn siger, at han vil indkalde en storjury, som skal vurdere skolens sikkerhedsrutiner.

Tidligere i april indledte skolelæreren en erstatningssag, hvor hun kræver op til 40 millioner dollar (op mod 274 millioner kroner) i erstatning.

Hun har blandt andet anført, at skolen ikke fulgte op på advarsler om, at drengen havde en voldelig adfærd, og at der ikke blev reageret på, at en anden elev havde advaret om, at drengen havde en pistol med i skole.

Den 25-årige Abigail Zwerner var indlagt i to uger efter at være blevet såret af skud.

Der er næsten 400 millioner skydevåben udbredt i det amerikanske samfund, og skoleskyderier forekommer jævnligt. i sidste måned blev tre børn på ni år og tre voksne dræbt af skud på en privat kristen skole i Nashville, Tennesee.

Det anslås, at omkring 44.000 dødsfald i USA sidste år havde relation til skydevåben. Omkring halvdelen af dem var drabssager, ulykker og selvforsvar, og halvdelen var selvmord. Det fremgår af databasen Gun Violence Archive ifølge AFP.

/ritzau/AFP