Moren til George Floyds datter: Betjente skal betale for drabet

George Floyd kommer ikke til at se sin datter vokse op og færdiggøre skolen, påpeger moren Roxie Washington.

Moren til George Floyds datter kræver retfærdighed for den afdøde 46-årige sorte mand, der døde i politiets varetægt i Minneapolis mandag i sidste uge.

Han var en god far, som ikke fortjente at dø med ansigtet ned i fortovet under vægten af tre politibetjente, siger hun.

Med sin seksårige datter, Gianna, klamrende til sig siger Roxie Washington til journalister tirsdag, at hun ønsker, at alle fire betjente involveret i George Floyds død skal betale for drabet.

- I sidste ende får de lov til at gå hjem til deres familier. Gianna har ikke længere en far. Han kommer aldrig til at se hende vokse op og færdiggøre hendes uddannelse. Han kommer aldrig til at følge hende ned ad gulvet til hendes bryllup, siger Roxie Washington.

/ritzau/Reuters