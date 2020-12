Endnu et Jehovas vidne fængsles, omskæring har psykologiske konsekvenser, og Twitter vil bekæmpe vaccine-løgne

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.

Der er kun seks dage til jul.

En sætning der, alt efter om man er kirkeligt ansat eller barn, kan give meget forskellige reaktioner.

Kristeligt Dagblad har i denne uge bragt debatindlæg og interviews med enkelte præster, en kirkessanger og andre ansatte i folkekirken, som er bekymrede for corona-sikkerheden ved årets julegudstjenester. Også i dagens avis skriver kirketjener Marianne Seeberg, at "julegudstjenester ikke er liv og helbred værd".

Men hverken regeringen eller sundhedsmyndighederne ser grund til at forbyde dem, så statsministeren undgår problemer med religionsfriheden i denne omgang.

I kirken er både biskopperne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd også enige om, at julens gudstjenester skal gennemføres.

Men hvad siger den brede befolkning? Noget tyder på, at danskerne tøver med at møde op i kirkerne. I hvert fald i nogle sogne.

Twitter vil bekæmpe vaccine-løgne

Noget andet, der også nærmer sig med hastige skridt, er corona-vaccinen. Den er på manges læber for tiden, og den store interesse for emnet får også rygter og misinformation til at sprede sig. Fra i næste uge vil det sociale medie Twitter begynde at fjerne alt i denne kategori fra sin platfrom. Eksempelvis vil mediet slå hårdt ned på falske påstande fra brugere, der antyder, at regeringer bruger vaccinepogrammerne til at skade, overvåge eller kontrollere deres borgere, samt påstande om at covid-19 ikke er en alvorlig virus. Det skriver det engelske medie The Guardian.

Storbritanien har spildt milliarder på corona

Den desperate kamp for at skaffe værn mod corona – ikke kun vacciner, men også respiratorer, tests, masker og andre værnemidler – sendte i foråret Storbritanien ud på sin største Spending Spree (en serie af meget dyre køb foretaget på meget kort tid, red.) siden Anden Verdenskrig, skriver The New York Times. Den britiske regering uddelte tusinder af kontrakter, nogle af dem i hemmelighedsfulde VIP-aftaler til få udvalgte virksomheder. Milliarder af pund blev brugt i bekæmpelsen mod virussen, men ifølge mediets analyse blev de brugt for hurtigt, for løst og på vennetjenester, og det har resulteret i et kæmpe økonomisk spild.

Endnu et Jehovas vidne fængsles i Rusland

I Rusland er 66-årige Yuriy Savelyev blevet idømt seks års fængsel for at udøve sin tro. Det skriver mediet Religion News Service. Yuriy Savelyev er det femte medlem af Jehovas Vidner, der får denne straf i Rusland, efter at landets højesteret i 2017 kategoriserede Jehovas Vidner som en ekstremistisk organisation.

Sidste år blev det danske medlem af Jehovas Vidner, Dennis Christensen, også idømt fængselsstraf for religiøs ekstremisme i Rusland. Kristeligt Dagblad talte med ham under retssagen. Læs interviewet her.

Omskæring har psykologiske konsekvenser

Tidlig omskæring kan give drengebørn sociale udfordringer som voksen, skriver Aarhus universitet i en pressemeddelselse. Forskere fra Aarhus Universitet har deltaget i udformningen af en international undersøgelse, som ifølge universitetet viser, at omskæring kan have konsekvenser for blandt andet følelsesmæssig tilknytning, seksualliv og oplevelsen af stress.

"Vores fund er særlig interessant for kommende forældre, der ønsker at træffe et informeret valg om omskæring på vegne af deres barn, men henvender sig også til alle, der ønsker at få belyst et meget tabubelagt emne, der ofte drukner i en følelsesladet diskussion," siger Michael Winterdahl fra Aarhus Universitet.

Tidligere på ugen henviste Morgensamling til en kronik fra Heidi Laura, ph.d. i jødiske studier og forfatter til bogen "Den jødiske verden: Kultur og fællesskab". Her advarede hun om, at omskæringsdebatten som helhed gjorde stor skade på både den gængse opfattelse af jøder og på børn af jødiske forældre.

Verdens grimmeste orkidé

Vi bliver i videnskabens verden omend inden for et lidt andet emne. Normalt vil mange nok beskrive orkidéer som smukke eller i hvert fald elegante blomster med deres sarte kronblade i nuancer af hvid, lyserød og lilla. Men da et hold britiske forskere opdagede en helt ny art af orkidéer, måtte de ty til et noget andet ordforråd – ja, faktisk har de kaldt den "den grimmeste orkidé i verden".

Blomsten "Gastrodia agnicellus" har ingen blade, ingen kronblade, tilbringer det meste af sin eksistens under jorden og ligner med sine røde og brune farver "faktisk mest kød", siger en af forskerne til CNN.

Men, tilføjer han, "skønhed afhænger vel af øjnene, der ser".

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.