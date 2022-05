Morgensamling: Mere end 100 millioner mennesker er fordrevne. Det er det højeste nogensinde

Velkommen til denne uges første Morgensamling, som begynder med en foruroligende sag i kernen af den københavnske folkekirke.



I går kom det nemlig frem, at en centralt placeret medarbejder i Københavns Domkirke anklages for at have misbrugt et barn seksuelt gennem flere år.



Misbruget skal have fundet sted gennem en årrække i 1990’erne, og selvom folkekirkens ledelse i København blev orienteret om de alvorlige anklager i 2014, er den pågældende medarbejder stadig ansat i Vor Frue Kirke den dag i dag. Det afslørede Berlingske søndag.



Håndteringen af sagen møder nu skarp kritik fra flere sider, og på forsiden af dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at Kirkeministeriet har igangsat en undersøgelse af forholdene.



Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtaler i den forbindelse, at “den adfærd, som beskrives i avisen, er fuldstændig uforenelig med at arbejde i folkekirken og nogle andre steder.”



Flere kritikere kalder sagen uheldig og dybt alvorlig og peger på alvorlige problemer i den ledelsesmæssige håndtering. Kritikken er især rettet mod kirkens øverste ledelse, heriblandt Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, der også har været bekendt med sagen siden 2014.



Rekordhøjt antal mennesker er fordrevne

Herfra løfter vi blikket fra centrum af København til verdensplan, hvor der netop er sat en ganske sørgelig rekord. FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR, melder nemlig, at antallet af fordrevne på verdensplan for første gang nogensinde overstiger 100 millioner mennesker.



Det sker på grund af de mange mennesker på flugt fra krigen i Ukraine, men stigningen tog allerede fart sidste år, blandt andet som følge af øget vold i en række afrikanske lande.



FN’s flygtningehøjkommisær, Filippo Grandi, kalder tallene for “slående og alarmerende” og peger på, at det er en rekord, som aldrig burde være sat.



“Dette bør være et brat påmindelse om, at man skal løse og forhindre destruktive konflikter, stoppe forfølgelse og adressere de underliggende årsager til, at uskyldige mennesker flygter fra deres hjem,” lyder det fra Filippo Grandi i en pressemeddelelse.

FN advarer mod homofobi og racisme i abekopper-dækning

Morgensamling bliver i FN-regi lidt endnu, for det høje antal fordrevne er ikke det eneste nylige varsel fra organisationen.



I løbet af weekenden har et nyt begreb fundet vej til de fleste danskeres ordforråd, nemlig “abekopper”.



Sygdommen, der hidtil primært har været i udbrud i Central- og Vestafrika, har fundet vej til flere europæiske og vestlige lande, herunder Norge og Sverige. Og "en betragtelig andel" af de seneste abekopper-tilfælde er ifølge FN's program for bekæmpelse af hiv/aids set blandt homoseksuelle mænd, biseksuelle mænd og andre mænd, der har sex med andre mænd.



Det får nu FN til at advare om, at dækningen af udbrud af abekopper risikerer at "styrke homofobiske og racistiske stereotyper", og at dette kan “underminere tilliden til at handle effektivt på udbrud som det nuværende”.



Der er endnu ikke konstateret nogen tilfælde i Danmark, og Sundhedsstyrelsen frygter ifølge Ritzau ikke umiddelbart udbredt spredning af sygdommen i herhjemme.

Kun fem lande i Afrika giver kvinder fuld adgang til abort

Fra risiko for stigmatisering bevæger Morgensamling sig til etiske diskussioner af kvinders ret til abort.



I dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at kun fem ud af 54 afrikanske lande giver kvinder fuld adgang til abort, mens adgangen i de resterende lande er stærkt begrænset, hvis ikke forbudt.



De indskrænkede rettigheder gør det farligere at være kvinde, fordi det fører til flere illegale aborter med dertilhørende risici og komplikationer. I dagens avis peger aktivister derfor på, at en række nye WHO-retningslinjer er et vigtigt værktøj til at fremme især afrikanske kvinders ret til abort.



Retningslinjerne har ellers været stærkt kritiserede for blandt andet at indbefatte aborter langt oppe i graviditeten – uden at forholde sig til det etiske aspekt. Men det er en fordrejning, lyder det i dagens avis.

Folketingets afslutningsdebat begynder i dag

Herhjemme vil der også blive diskuteret lystigt i dag. For Folketinget er på vej på sommerpause, men inden da skal den årlige afslutningsdebat overstås. Det er den sidste debat, før danskerne skal til stemmeurnerne for at tage stilling til forsvarsforbeholdet den 1. juni.



Politiske eksperter peger derfor på, at det kan blive hård debat og en slags generalprøve - ikke bare for EU-afstemningen, men også for et kommende folketingsvalg, som lurer i horisonten. Debatten kan også blive ganske lang, for de folkevalgtes sidste diskussioner før sommeren har tradition for at vare fra tidlig formiddag til langt ud på aftenen.



Den længste nogensinde fandt sted i 1994 og varede ikke mindre end 16 timer og 42 minutter inklusiv to timers pause.



En ny æra for storken i Danmark

Inden Morgensamling slutter helt fra i dag, springer vi fra en gammel rekord til en splinterny.



I går kunne hjemmesiden storkene.dk nemlig meddele, at der ser ud til at blive sat storkerekord i år i Danmark.



Otte registrerede par er der lige nu i Danmark, og det er det højeste antal i 30 år. Storkene.dk skriver, at det er en fremgang, som begyndte i 2019 og som siden har taget fart.



Den vilde stork blev ellers erklæret for uddød som ynglefugl i Danmark i 2008, men siden da er bestanden syd for grænsen i blandt andet Tyskland vokset betydeligt, og det får flere storke til at søge nye reder mod nord.

Storkeekspert Hans Skov udtaler, at den langbenede comeback-historie blot er “begyndelsen på en ny æra for storken i Danmark”.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.