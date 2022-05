Morgensamling: Politiet møder skarp kritik for håndtering af skoleskyderi i Texas

Morgensamling begynder i Københavns Domkirke, hvor menighedsrådet har meldt en ansat til politiet. Det sker, efter anklager om seksuelle overgreb i denne uge har sat spotlys på kirken. Overgrebene er angiveligt begået mod en mindreårig gennem en årrække i 1990’erne af en centralt ansat medarbejder i kirken. Menighedsrådet vil “finde ud af, hvad der er op og ned i sagen”, siger næstformand og pressetalsmand, Hanne Sundin til avisen.



Det er for nylig kommet frem, at anklagerne har været kendt af den øverste ledelse i domkirken i flere år, men tilsyneladende er forsøgt dysset ned.



Noget tyder på, at der, ud over et muligt ledelsesmæssigt svigt i den pågældende sag, også er mere generelle problemer med ledelsen i og omkring Vor Frue Kirke, lyder det fra eksperter i dagens Kristeligt Dagblad:



“Hvis man skal være meget venlig, har biskoppen været ualmindelig sløset. Det mere realistiske er selvfølgelig, at han har tænkt, at den, der lever stille, lever godt, og hvis man blot kan putte sagerne ind under gulvtæppet, så forsvinder de nok.”



Tidligere på ugen besluttede Kirkeministeriet, at der skal foretages en uvildig advokatundersøgelse af håndteringen af overgrebs-sagen i Vor Frue Kirke.

Massivt svigt i stor amerikansk kirkes behandling af sexkrænkelser

På den anden side af Atlanten står det også grelt til med håndteringen af overgrebssager i kirkelig sammenhæng.



I dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at ledelsen af USA’s største protestantiske kirkesamfund, Southern Baptist Convention (SBC), så passivt til, mens sexkrænkere fortsatte i deres embeder.



Af en uvildig undersøgelse af kirkesamfundets håndtering af sager om seksuelle krænkelser siden årtusindskiftet fremgår det blandt andet, at ledelsen bagvaskede ofre for sexkrænkelserne samt eventuelle whistleblowere.



Kirkens problemer med sexkrænkelser har længe været kendte, men undersøgelsen vidner om et problem, der er langt større end hidtil troet.

Oklahomas guvernør underskriver landets strengeste abortlov

Mens det protestantiske kirkesamfund synes at have temmelig løse retningslinjer for at håndtere krænkelsessager, er den amerikanske delstat Oklahoma gået i den modsatte grøft, når det kommer til abortlovgivning.



Onsdag i denne uge underskrev Oklahomas republikanske guvernør, Kevin Stitt, den hidtil strengeste abortlov i USA. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Loven, der er trådt i kraft med omgående virkning, forbyder blandt andet aborter allerede fra første graviditetsdag og gør det muligt at sagsøge personer, der hjælper kvinder med at afbryde graviditeten.



De eneste undtagelser er ved incest, voldtægt, eller hvis kvindens liv er i fare.

Handlede politiet godt nok under skoleskyderi i Texas?

Morgensamling bliver i USA lidt endnu, hvor en skole i den sydlige delstat Texas, tidligere på ugen blev ramt af et skoleskyderi, der dræbte 19 børn og to voksne.



For mens tragedien langsomt er ved at bundfælde sig i amerikanernes bevidsthed, rejses også en række spørgsmål om myndighedernes ageren under skyderiet.



Hvorfor tog det så lang tid for politiet at gribe ind? Og hvordan kunne det ske, når politiet burde være yderst forberedte på, at det kunne ske? Det spørger flere pårørende til ofrene om ifølge nyhedsbureuet Reuters.



Skoleskyderiet har også fået diskussionerne om retten til at bære våben til at blusse op igen.



Det sker samtidig med, at Det Nationale Riffelforbund, der er en af de mest magtfulde tunger i USA’s våbenlobby, fredag afholder deres årlige kongres i netop Texas, hvor flere markante politikere vil tale. Producenten bag gerningsvåbnet, Daniel Defense, har dog meddelt, at de ikke deltager i år.



Zelenskyj beskylder Rusland for folkedrab i Donbas

Herfra skal vi fra våbendiskussionernes kampplads i USA til frontlinjen i Ukraine. Den er i den seneste tid rykket langt mod øst, hvor russerne har sat alt ind på at tage de østlige regioner Luhansk og Donbas.



Og mens krigen geografisk snævrer ind, vokser fortvivlelsen på begge sider af frontlinjen.



I Rusland sidder mange pårørende til de soldater, der er sendt i krig i Ukraine, med stor uvished om de udsendtes skæbne.



Flere pårørende peger ifølge TV 2 på, at Rusland slet ikke er i stand til at håndtere det store antal krigsofre, og at der slet ikke er tid til at yde assistance eller information til ofrenes familier.



På den anden side, i Ukraine, udtaler landets udenrigsminister Dmytro Kuleba, at den militære situation i det østlige Ukraine er endnu værre, end hidtil berettet, og at de ukrainske styrker har brug for en væsentligt våbenmæssig forstærkning for at stå imod russernes angreb.



Og krigen går uanset omfang ud over civile i området. Der er meldinger om, at mindst syv personer er blevet dræbt og 17 såret i et russisk angreb mod storbyen Kharkiv i går.



Oldgammel DNA sladrer om Pompeji-ofrenes helbred

Ugens sidste Morgensamling slutter i oldtidens Italien, nærmere bestemt blandt ofrene for vulkanudbruddet ved Pompeji, der begravede byen og dens indbyggere i lava og aske i år 79.



For selvom det er næsten 2000 år siden, gemmer der sig stadigvæk ny viden og interessante detaljer i den kendte ruinby.



Et nyt studie af knogler fra to af vulkanudbruddets ofre, måske et ægtepar, har gjort det muligt at kortlægge hele deres genetiske ophav. Men herudover afslører studiet, at det mandlige offer led af en tuberkulose-lignende sygdom inden sin død. Det kan måske være med til at forklare, hvorfor de to ofre ikke syntes at have forsøgt at flygte, skriver BBC.



Studiet af de oldgamle knogler er foretaget gennem Lundbeckfondens center for geogenetik i København og håbet er, at det kan være med til at sige noget om datidens biodiversitet og dermed perspektivere udviklingen frem til i dag.



Morgensamling ønsker hermed en rigtig god weekend og forhåbentligt en bedre fredag end den skæbnesvangre dag i Pompeji.



