Moskovitter opfordres til at holde sig fra motorvej efter uroligheder

Indbyggerne i Moskva bør holde sig fra at begive sig ud på M4-motorvejen, hvor der har været militære konvojer.

Sådan lyder anbefalingen fra det føderale vejdirektorat i Rusland, Rosavtodor.

Anbefalingen gælder frem til klokken 09 søndag morgen dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen fra Rosavtodor kommer, efter Rusland fra fredag aften og omkring et døgn frem har været præget af uroligheder.

Bevæbnede kolonner af soldater fra Wagner-gruppen begyndte lørdag at bevæge sig fra den sydlige russiske by Rostov med kurs mod Ruslands hovedstad, Moskva.

Konflikten kulminerede for alvor, da den private hærs leder, Jevgenij Prigozjin, fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Omkring klokken 21.00 fredag aften dansk tid hævdede Jevgenij Prigozjin, at hans soldater var blevet ramt af et missil fra det russiske forsvar. Det russiske forsvarsministerium afviste påstanden.

Natten til lørdag bad regeringen i den russiske region Voronezj borgere om at holde sig fra M4-motorvejen, fordi der her befandt sig en konvoj af militære køretøjer.

Det stod ikke klart, om det var den private hærs køretøjer.

Lørdag sagde præsident Vladimir Putin i en tale til det russiske folk, at det, der udspiller sig i Rusland, var "en kniv i ryggen".

Lørdag aften dansk tid blev fremrykningen dog bremset. Her bekræftede Jevgenij Prigozjin, at han var gået med til at stoppe fremrykningen og nedtrappe situationen.

Han oplyste i den forbindelse, at gruppens soldater var nået frem til omkring 200 kilometer fra Moskva.

Aftalen om at nedtrappe situationen kom, efter at Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, havde talt med Prigozjin og mæglet i den optrappede konflikt.

Sent lørdag aften begyndte Wagner-gruppens soldater at drage mod deres militærbaser.

Det oplyste Rostov-regionens guvernør, Vasilij Golubev, på beskedtjenesten Telegram ifølge AFP.

