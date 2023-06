Moskva højner sikkerheden under strid med Wagner-chef

Sikkerheden ved regeringsbygninger, transportfaciliteter og andre vigtige lokationer i Ruslands hovedstad, Moskva, er fredag blevet højnet.

Det skriver det russiske statsejede nyhedsbureau Tass på baggrund af en kilde i sikkerhedstjenesten.

Timer forinden beskyldte russiske myndigheder lederen af den private militære russiske Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, for at være i gang med at organisere et bevæbnet mytteri.

Ifølge Tass' kilde er den russiske nationalgarde i højeste alarmberedskab.

- Sikkerhedsforanstaltninger i Moskva er blevet strammet. Alle kritiske faciliteter, regeringsobjekter og transportinfrastruktur er under skærpet beskyttelse, siger kilden.

Fredag kom det frem, at den russiske efterretningstjeneste FSB åbner en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

Det skete, mens Prigozjin beskyldte den russiske militærledelse for at have beordret angreb på soldater fra hans Wagner-gruppe.

Prigozjins beskyldninger kommer i en lydoptagelse, der er delt af hans talspersoner.

Det russiske forsvarsministerium afviser at have angrebet Wagner-soldater. Det fremgår af en meddelelse bragt af Tass.

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, der sender sine soldater ud for at kæmpe rundt om i verden.

Gruppen har været aktiv i Ukraine, Syrien og afrikanske lande og er gentagne gange anklaget for krigsforbrydelser.

Gruppen kæmpede på russisk side, da Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, og den har også været aktiv på russisk side under krigen i Ukraine, blandt andet med en fremtrædende rolle under kampene om byen Bakhmut.

/ritzau/