Moskva kalder hacker-anklager for vestlig propaganda

Vestlige regeringer anklager Rusland for at stå bag en lang række angreb mod internationale organisationer.

Rusland kalder det propaganda, når Hollands regering anklager Rusland for at stå bag cyberangreb på Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW).

- Det er propaganda rettet mod vores land, siger det russiske udenrigsministerium torsdag i en pressemeddelelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er tale om en anti-russisk kampagne, lyder det fra Moskva.

Torsdag udviste de hollandske myndigheder fire russiske efterretningsagenter, da man mente, at de stod bag hackerangreb mod OPCW's hovedkvarter i Haag.

Ved et pressemøde torsdag eftermiddag forklarede forsvarsminister Ank Bijleveld, at de russiske angreb angiveligt fandt sted i april i år.

De russiske agenter placerede angiveligt en bil fyldt med elektronisk udstyr i en parkeringskælder nær OPCW's hovedkvarter i et forsøg på at hacke organisationens computersystem.

Storbritannien anklagede torsdag også Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, for at stå bag adskillige store cyberangreb begået mod flere lande over flere år.

Samtidig meddelte USA, at man ville rejse tiltalte mod syv russiske efterretningsfolk.

De vil blandt andet blive tiltalt for hackerangreb på Det Internationale Antidopingagentur (Wada), der har sit hovedkvarter i Montreal, Canada.

