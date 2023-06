Moskvas borgmester: Bliv hjemme midt i vanskelig situation

Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, råder lørdag indbyggere i den russiske hovedstad til så vidt muligt at undlade at bevæge sig rundt i byen.

- Situationen er vanskelig, skriver han ifølge britiske BBC på beskedtjenesten Telegram.

- Myndigheder i byen er i forhøjet beredskab.

Alle store udendørs begivenheder er suspenderet indtil 1. juli. Det har myndighederne i regionen besluttet, skriver BBC.

Borgmesteren siger videre, at mandag er arbejdsfri dag. Det er besluttet "for at minimere risici".

Der vil være nogle undtagelser, tilføjer han. Det gælder blandt andet brandvæsen, sikkerhedstjenester og visse kommunale funktioner, skriver nyhedsbureauet dpa.

Sobjanin siger ifølge BBC, at det er muligt, at dele af hovedstaden vil blive afspærret for trafik.

Allerede lørdag er der sat metalbarrierer op omkring Den Røde Plads i det centrale Moskva. Pladsen huser blandt andet Kreml.

I Moskvas gader er sikkerheden øget lørdag.

Borgmesterens meddelelse kommer, samtidig med at den private hær Wagner-gruppen bevæger sig fra det sydlige Rusland med kurs mod Moskva.

Lørdag eftermiddag befandt kolonner af Wagner-soldater sig i regionen Lipetsk, der ligger rundt regnet 400 kilometer fra Moskva.

Præsident Vladimir Putin har sagt, at han vil knuse det, han kalder et "væbnet mytteri".

Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, indledte fredag det, der ligner et oprør. Han beskyldte det russiske militær for at have dræbt tusindvis af hans mænd i luftangreb.

Ruslands forsvarsministerium afviser beskyldningen.

Den yderst spændte situation ser ud til at være den måske største udfordring, Putin har stået over for i sine 23 år ved magten i Rusland, skriver Reuters.

