Muellers høring om Rusland-undersøgelsen i Kongressen udskydes

For at sikre mere tid til at stille Robert Mueller spørgsmål om Rusland-undersøgelsen udskydes høring en uge.

Den særlige efterforsker Robert Muellers to offentlige høringer i den amerikanske Kongres udsættes til den 24. juli.

Mueller skulle have vidnet om Rusland-undersøgelsen i både rets- og efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus den 17. juli.

Men både demokratiske og republikanske politikere har klaget over, at der ikke var afsat nok tid til stille spørgsmål til Mueller.

Derfor er parterne natten til lørdag dansk tid blevet enige om at udsætte høringerne til den 24. juli, hvor der så vil blive afsat mere tid.

Det oplyser formændene for henholdsvis rets- og efterretningsudvalget, Jerrold Nadler og Adam Schiff.

Under høringerne skal den 74-årige tidligere FBI-chef forklare konklusionerne i Rusland-rapporten.

/ritzau/AP