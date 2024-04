Israel lukker skoler under angrebstrussel fra Iran

Over hele landet lukker Israel skoler på grund af bekymringer for sikkerheden.

Det sker, efter at Iran har truet med at gøre gengæld fra et angreb mod et af landets konsulater.

Også skoleture og andre ungdomsaktiviteter, der skulle have fundet sted i de kommende dage, er blevet aflyst. Det gælder også starten på pesach - den jødiske påske - der skulle være begyndt 22. april.

Det oplyser landets militær ifølge Reuters og AFP.

Meldingen kommer, efter at der de seneste dage har været forlydender om, at et iransk angreb mod Israel er nært forestående.

I en tv-transmitteret tale siger den israelske militærtalsmand Daniel Hagari, at flere kampfly er i luften.

Ifølge Hagari vil der ikke være nogen "undervisningsmæssige aktiviteter", når skoleugen begynder søndag "i lyset af sikkerhedssituationen".

Foranstaltningen med de lukkede skoler er sat til at vare to dage i henhold til militære retningslinjer, skriver AFP.

Iran har sagt, at det vil gengælde et angreb, som det har givet Israel skylden for, på landets konsulat i Damaskus i Syrien i sidste uge. Flere blev dræbt, herunder to topofficerer fra Irans Revolutionsgarde.

Israel selv har ikke bekræftet, at det stod bag angrebet.

Lørdag har den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, sagt i en udtalelse, at landet "overvåger nøje et planlagt angreb" fra iransk side, skriver Reuters.

Gallant understregede samtidig, at israelerne bør være opmærksomme på de ordrer, der måtte blive udstedt fra landets nationale militærkommando.

Iran har ikke bekræftet, at der er et angreb på vej.

Israels forsvarsminister, Israel Katz, har desuden "på grund af sikkerhedssituationen" udskudt en planlagt tur til Ungarn og Østrig, der skulle være begyndt søndag. Det siger hans talsmand ifølge AFP.

I USA har præsident Joe Biden lørdag afbrudt en weekendtur i delstaten Delaware for at tage tilbage til Det Hvide Hus. Han skal mødes med sit nationale sikkerhedsteam, hvor Mellemøsten vil være på dagsordenen.

Det har Det Hvide Hus oplyst ifølge Reuters og AFP.

Den amerikanske præsident sagde fredag, at han forventer et angreb "snart".

