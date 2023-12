Muligt nordkoreansk ballistisk missil lander i Det Japanske Hav

Natten til mandag har Nordkorea affyret, hvad der tyder på at være et ballistisk missil, bare få timer efter at et andet af landets missiler nåede at flyve mere end 500 kilometer over Det Japanske Hav søndag.

Det melder blandt andet Japans Kystvagt og sydkoreanske myndigheder ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP om natten til mandag.

- Nordkorea affyrer uidentificerbart ballistisk missil over Østhavet (Det Japanske Hav, red.), skriver Sydkoreas militær ifølge AFP.

Japans forsvarsministerium skriver på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, at Nordkorea har affyret, "hvad der ligner et ballistisk missil" - muligvis et langdistance ballistisk missil, skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Japan menes missilet at allerede været styrtet ned i Det Japanske Hav uden for Japans eksklusive økonomiske zone (EEZ).

Det skulle være fløjet 1000 kilometer, inden det styrtede ned.

Japans Kystvagt og det sydkoreanske militær rapporterer regelmæssigt om, at Nordkorea affyrer missiler ud over Det Japanske Hav.

Søndag eftermiddag lød det sig ligeledes, at Nordkorea havde affyret et ballistisk missil mod øst.

Affyringen mentes at være sket i nærheden af landets hovedstad, Pyongyang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hverken Japan eller Sydkorea er medlemmer af den vestlige forsvarsalliance Nato. Begge har dog tæt samarbejde med alliancen og særligt USA, som er en af Nordkoreas største fjender.

USA har soldater udstationeret flere steder i Sydkorea og udfører af og til flådeøvelser med landet til stor frustration for Sydkoreas nordlige nabo. Nordkorea reagerer ofte på militærøvelserne med prøveaffyringer og trusler om atomkrig.

Sydkorea og Nordkorea lå i åben krig mellem 1950 og 1953, hvor de to indgik en våbenhvile. Den er aldrig formaliseret som en fredsaftale, hvorfor de to lande formelt set stadig er i krig.

/ritzau/Reuters