Muligt Omikron-udbrud i Norge viser tegn på milde symptomer

15 til 20 personer mistænkes at være smittet med Omikron efter en julefrokost i Oslo i slutningen af november.

En julefrokost i Norges hovedstad, Oslo, kan potentielt have ført til et af de hidtil største kendte udbrud af Omikron-smitte.

Julefrokosten, der blev holdt fredag den 26. november, har ført til omkring 60 coronasmittede. Flere mistænkes at være smittet med Omikron-varianten.

- Mellem 15 og 20 af prøverne, der er knyttet til julefrokosten, viser mulig Omikron, siger Tine Ravlo, der er assisterende overlæge i Oslo.

Omikron er en ny coronavariant, der menes at være særlig smitsom.

Der er dog meldinger fra Sydafrika - et af de første lande, der opdagede varianten - om, at Omikron giver relativt milde symptomer.

Det billede kan Tine Ravlo genkende fra de mulige Omikron-smittede i Oslo.

- De mennesker, som vi har overblik over i Oslo, har symptomer som hovedpine eller ondt i halsen. Nogle har også hoste. Men de har, hvad vi kalder milde symptomer, lyder det fra den assisterende overlæge.

Tine Ravlo oplyser, at inkubationstiden ser ud til at være mellem to og fire dage. Det er den tid, der går, fra man bliver smittet, til man bliver syg.

Selskabet har sit største udenlandske kontor i Sydafrika, og flere af deltagerne ved julefrokosten havde været i Cape Town umiddelbart inden.

Omikron er blevet opdaget i en lang række lande - herunder Danmark - de seneste uger. Udbruddet i Oslo kan dog muligvis være det største enkeltstående, der hidtil er blevet registreret.

Ifølge Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) var der torsdag registreret 79 bekræftede tilfælde i Omikron i 15 europæiske lande. Ingen af tilfældene har ført til alvorlig sygdom eller død.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har meddelt, at der kan gå flere uger, før man har overblik over, hvor alvorlig sygdom varianter medfører.

/ritzau/NTB