Den ortodokse kirke i Ukraine brød i 2019 ud af Ruslands ortodokse kirke. Men mange klostre er stadig prorussiske. Der er frygt for, at de bruges i krigen.

Det begyndte med et laserlys, der skar igennem den frostkolde nat. Det vækker opsigt, når der er krig, så soldater på en base i Kolomyia i det vestlige Ukraine gik ud for at finde kilden til lysstrålen.