Museumsdirektør bliver ny præsident i Estland

Estlands parlament har tirsdag valgt chefen for landets nationalmuseum som ny præsident.

53-årige Alar Karis var nomineret til posten af Estlands to største partier, der sammen udgør regeringen.

Den nye præsident fik støtte fra alle partier i parlamentet undtagen Ekre, der befinder sig på den yderste højrefløj.

Alar Karis var den eneste kandidat til den overvejende ceremonielle post som Estlands præsident.

For at blive valgt til præsident skulle han have mindst 68 stemmer. Det er to tredjedeles flertal blandt de 101 medlemmer af parlamentet.

Ved første valgrunde mandag fik han støtte fra 63 parlamentarikere, og ved anden valgrunde tirsdag bakkede 72 medlemmer af parlamentet op om ham.

Alar Karis er Estlands femte præsident, siden Estland blev uafhængigt efter Sovjetunionens kollaps.

Den nuværende chef for det estiske nationalmuseum er også tidligere rektor på landets nationale universitet.

Han overtager posten efter Estlands første kvindelige præsident, Kersti Kaljulaid. Det sker ved en formel overdragelse 11. oktober.

Meningsmålinger viser stor opbakning i befolkningen til den afgående præsident. Hun har givet udtryk for, at hun gerne vil fortsætte på posten. Men hun har på nuværende tidspunkt ikke den nødvendige opbakning i parlamentet.

/ritzau/AFP