Musharraf forlader Dubai-eksil for at stille op i Pakistan

Når pakistanerne går til parlamentsvalg 25. juli, vil de kunne stemme på Pervez Musharraf, meddeler parti.

Pakistans tidligere præsident Pervez Musharraf, som bor i Dubai for at undslippe straf i hjemlandet, vil stille op til det kommende parlamentsvalg i Pakistan.

Den pensionerede general har under visse betingelser fået rettens tilladelse til at vende hjem i forbindelse med valget 25. juli.

Det er Musharrafs parti, APML, som meddeler, at ekspræsidenten - igen - ønsker en plads i parlamentet.

Han stiller op i valgkredsen Chitral i det nordlige Pakistan. Musharraf havde også til hensigt at stille op ved parlamentsvalget i 2013, da han boede i London.

Men dengang blev han af en domstol i Pakistan nægtet den mulighed.

Pervez Musharraf har ikke oplyst, hvornår han rejser til Pakistan. Men rejsen til hjemlandet er angiveligt forbundet med en risiko for, at han bliver anholdt.

Eksgeneralen tog magten i 1999, da han væltede premierminister Nawaz Sharifs daværende regering.

Musharraf har i flere perioder af sit liv boet i eksil. Han har blandt andet tidligere boet i både Saudi-Arabien og i London.

Den tidligere præsident fik i 2017 lov til at forlade Pakistan og rejse til Dubai af helbredsårsager.

Pervez Musharraf var præsident fra 2001 til 2008, da han trak sig for at undgå en rigsretssag. Det skete i forlængelse af ekspræsidentens beslutning om at indføre undtagelsestilstand og udskyde et planlagt valg.

