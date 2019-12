Musk mente ikke pædofilianklage mod dykker bogstaveligt

Tesla-chefen mente det ikke bogstaveligt, da han på Twitter kaldte en britisk dykker for pædofil, siger han.

Elon Musk kaldte ikke bogstaveligt talt en britisk dykker for pædofil.

Det forklarer Tesla-medstifteren under et retsmøde i Los Angeles tirsdag.

Ifølge Musk forsvarede han sig blot mod uprovokerede fornærmelser.

Elon Musk er anklaget for at kalde en britisk huleekspert, som i juli sidste år var med til at redde en gruppe drenge ud af en grotte i Thailand, pædofil.

Britiske Vernon Unsworth førte an i forsøget på at redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud af en hule, efter at de var blevet fanget flere kilometer inde under en oversvømmelse.

Unsworth anklager Musk for at have kaldt ham en "pedo guy" på Twitter og vil have domstolens ord for, at han har skadet britens gode ry.

Elon Musk forklarer i retten tirsdag, at han var meget "oprevet", da han på Twitter beskrev Vernon Unsworth som en "pædofil fyr".

Striden mellem de to mænd tog sin begyndelse, da Musk tilbød en miniubåd fra hans raketselskab SpaceX til at hente børnene ud af hulen i Thailand.

Unsworth svarede på CNN, at Musk kun var ude efter pr, og at han kunne "stikke sin miniubåd op der, hvor det gør ondt". Miniubåden var ubrugelig til formålet, mente han.

- Det var et uprovokeret angreb på et godmodigt forsøg på at redde børnene.

- Jeg var oprevet, forklarer Elon Musk for de seks nævninge i retten.

- Det var forkert og fornærmende, så jeg fornærmede ham tilbage, tilføjer han.

Elon Musk bliver adspurgt af Vernon Unsworths advokat, Lin Wood. Da han bliver spurgt til de kommentarer, dykkeren kom med, svarer Musk:

- Det er idiomatisk, præcis ligesom at jeg ikke bogstaveligt talt mente, at han er pædofil.

Elon Musks advokat, Alex Spiro, forklarede tidligere tirsdag, at hans klient ikke ville gøre nogen ondt, da han langede ud efter Unsworth, og at hans ord blev skrevet i vrede.

Musk har tidligere undskyldt for sin pædofilibemærkning.

Retssagen i Los Angeles ventes at vare fem dage.

/ritzau/AFP