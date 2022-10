Musks fredstanker ender i Twitter-krig med Zelenskyj

En fredsskitse fra Elon Musk mødes med et hav af kritiske reaktioner, heriblandt fra Ukraines præsident.

Tesla-direktøren og rigmanden Elon Musk er sent mandag dansk tid på Twitter endt i en meningsudveksling med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Det er sket, efter at Musk har præsenteret en række tanker om, hvordan man kunne afslutte krigen i Ukraine.

Rigmandens plan indeholder fire elementer:

Musk foreslår nye folkeafstemninger under FN-opsyn i de fire annekterede ukrainske regioner, at den annekterede Krim-halvø indlemmes i Rusland, en sikker vandforsyning til Krim og et neutralt Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en afstemning på det sociale medie kan brugere nu forholde sig til, om de synes, at planen er en god idé.

Uanset afstemningens udfald er Musk overbevist om, at hans tanker ret let kan blive til virkelighed.

- Det her bliver højst sandsynligt udfaldet til sidst - det er blot et spørgsmål om, hvor mange der dør inden da, skriver han på Twitter.

Musk bemærker også, at det kan ende med atomkrig, hvilket dog er "usandsynligt".

Tesla-direktørens indlæg i debatten har medført en lang række reaktioner, hvoraf mange er kritiske.

Ukraines præsident har valgt at svare Musk med sin egen Twitter-afstemning.

Her spørger han brugerne af det sociale medie, hvilken Elon Musk de synes bedst om: "En, der støtter Ukraine," eller "en, der støtter Rusland"?

Den ukrainske præsidentrådgiver Mykhajlo Podoljak har ifølge nyhedsbureauet AFP også meldt sig på banen. Han er kommet med et forslag om en "bedre fredsplan".

Podoljak mener, at Ukraine bør få sine territorier tilbage - heriblandt Krim. Derudover bør Rusland i hans øjne afmilitariseres, og "krigsforbrydere" skal for internationale domstole.

Rusland annekterede fredag fire ukrainske regioner. Det skete i kølvandet på såkaldte folkeafstemninger, som ikke anerkendes internationalt.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, annoncerede for nylig en delvis mobilisering af landets hær og har truet med at bruge atomvåben.

Zelenskyj har sagt, at han ikke vil forhandle med Rusland, så længe Putin er landets leder.

/ritzau/