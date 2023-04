Musks rumraket forårsagede alvorlig skade på affyringsplatform

Verdens største rumraket, "Starship" fra SpaceX, forårsagede alvorlig skade på affyringsplatformen ved sin opsending i torsdags.

Det kan tage måneder at reparere, muligvis udskyde senere test og dermed forsinke udviklingen af den raket, som den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, vil bruge til fremtidige månemissioner.

SpaceX-ejeren Elon Musk havde ellers før opsendingen sagt, at bare det at sende "Starship" i luften uden at ødelægge affyringsplatformen ville være en "sejr".

Opsendingen var efter alt at dømme ifølge SpaceX selv en succes, selv om den tre minutter efter at være blevet sendt afsted eksploderede.

Det var dog helt som forventet.

Men ingeniører fra selskabet har muligvis undervurderet den skade, som rumrakettens 33 raketmotorer ville forårsage på affyringsplatformen.

Elon Musk har selv anerkendt den omfattende ødelæggelse.

- Motorernes kraft, da de speedede op, har muligvis ødelagt betonen i stedet for bare at nedbryde den, skrev han på det sociale medie Twitter i lørdags.

Ifølge professor i astronautik og ingeniørarbejde ved det teknologiske universitet MIT Olivier de Weck er skaderne mere omfangsrige, end nogen havde ventet.

- Hovedparten af skaden er under affyringsrampen, hvor flammerne berører jorden, siger han.

Han mener, at det kommer til at tage måneder at reparere krateret.

De omfattende skader skyldes blandt andet ifølge de Weck, at affyringsrampen mangler vandreservoir, der kan nedkøle den og absorbere chokbølgen fra motorerne.

Det er man dog ifølge Elon Musk efter torsdagens test begyndt at konstruere.

Ifølge ham var teknologien "ikke klar i tide", og ingeniørerne havde "fejlagtigt" beregnet, at affyringsrampen kunne modstå de voldsomme kræfter.

Selv forventer Elon Musk at være klar til næste test inden for en til to måneder.

