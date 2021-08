Muslimsk netværk foreslår kurser om Holocaust efter hadtale

Kurser om europæisk historie, Holocaust og folkedrab bør blive en del af efteruddannelsen for religiøse ledere i Norge.

Det siger Senaid Kobilica, der er formand for paraplyorganisationen Muslimsk Dialognettverk (MDN), mandag til avisen Aftenposten.

Udmeldingen kommer, efter at en imam ved navn Noor Ahmad Noor for nylig blev frataget sin stilling i en moské i Drammen og politianmeldt for at komme med hadefulde ytringer om jøder.

Noor Ahmad Noor kom med de fjendske udtalelser i flere indlæg på Facebook skrevet på urdu, der er det nationale sprog i Pakistan.

Indlæggene, der siden er blevet slettet, opfordrede også til flere strafbare handlinger.

- Der skal slås hårdt ned på den slags hadtale og retorik. Særligt de sidste 20 år har muslimer selv mærket hadtale, fordomme og stigmatisering på egen krop, siger Senaid Kobilica.

Han mener, at historiekurser kan være en del af løsningen, fordi det ifølge ham er vigtigt, at religiøse ledere har styr på, hvad der skete for 50 og 100 år siden, hvis nye overgreb skal forhindres.

- Han er virkelig nødt til at se indad og overveje, hvad der gik galt. Vi må ikke bare glemme det her, tilføjer Senaid Kobilica om imamens opførsel.

Det muslimske netværk Minhaj-ul-Quran, Islamsk Råd Norge, Muslimsk Dialognettverk, Det mosaiske trossamfunn og Antirasistisk Senter i Norge har alle taget afstand fra Noor Ahmad Noors udtalelser.

Imamen forklarede i sidste uge til Dagsavisen, at indlæggene på Facebook blev "delt i frustration over Israels angreb i Gaza".

- Min kritik og frustration burde have været rettet mod regimet og ikke mod menneskegrupper, sagde han til avisen.

/ritzau/NTB