Muslimsk organisation vil bygge en ny moské i Sverige hver måned

Den muslimske organisation i Sverige Vi Mår Bra (Vi har det godt) har en mission: Alle svenske byer skal have en moské.

Og kort før nytår lykkedes det organisationen at samle nok penge ind til at etablere en ny moské i landets sjettestørste by, Örebro. Prisen lød på 9,5 millioner svenske kroner, hvilket svarer til 6,3 millioner danske kroner.

“Vi vil gerne takke alle søskende, der har doneret. Jeres bidrag vil gøre en forskel for Örebros muslimer,” står der i en pressemeddelelse på moskéens hjemmeside.

Vi Mår Bra søsatte sin kampagne i foråret sidste år, og ambitionen er, at der hver måned skal etableres en moské i Sverige. Ifølge organisationen er 12 projekter i støbeskeen, og indtil videre har den efter eget udsagn indsamlet over 100 millioner svenske kroner, hvilket svarer til omtrent 66 millioner danske kroner.

Også i Vimmerby i det sydlige Sverige er det lykkedes at indsamle penge til at opføre en moské, skriver avisen Dagens Vimmerby. Ifølge planen skal der opføres en moské i byen Kalmar, og på organisationens hjemmeside kan man se tegninger af bygningen og illustrationer af, hvordan den vil se ud.

Her kan man også læse, at Vi Mår Bra har over 6500 medlemmer, og at flere end 250 virksomheder støtter kampagnen, som primært bliver ført på sociale medier. På TikTok er en bruger med navnet Jamal.vmb bannerfører for projektet med en følgerskare på 33.000.

Indsamlingen foregår under devisen “Når flere hjerter samles om et formål, enes vi”. Det fremgår ikke, om organisationen tilhører en bestemt gren inden for islam.

Kampagnen har ikke fået stor mediebevågenhed i Sverige, og det er en fejl, mener klummeskribent hos den svenske avis Expressen Sophie Löwenmark. Ifølge hende har organisationen udnyttet debatten om koranafbrændingerne til at få opbakning til projektet, og det er bekymrende, lyder det i en klumme.

“Hvad skal børnene lære i koranskolerne, hvad er moskéledelsens kvindesyn, hvad vil der blive forkyndt i lokalerne, og hvordan ser de, der er toneangivende i moskéerne på det svenske og vestlige samfund?,” spurgte Sophie Löwenmark i Expressen i november.

Kampagnen sker på et tidspunkt, hvor Sverigedemokraterne, landets næststørste parti, har rettet et direkte angreb mod de svenske moskéer, der ifølge partiet prædiker had. Faktisk ønsker partiets formand, Jimmie Åkesson, at stoppe Vi Mår Bras mission. Han mener nemlig, at det skal være forbudt at opføre nye moskéer.

På længere sigt skal det være muligt at jævne moskéer med jorden, hvis de spreder “antidemokratisk, anti-svensk, homofobisk eller antisemitisk propaganda såvel som desinformation om det svenske samfund”, lød det fra formanden på partiets årlige landsmøde i november.

Noget, som fik flere til at reagere kraftigt. Kollegerne i Liberalerne kaldte det "usvensk", og Centerpartiets leder, Muharrem Demirok, betegnede det som "ren racisme".