Muslimske grupper fordømmer angreb i Sri Lanka

Regeringen i Sri Lanka betegner søndagens angreb som terrorangreb udført af religiøse ekstremister.

To muslimske grupper i Sri Lanka fordømmer søndagens angreb mod kirker og hoteller i Sri Lanka, som har kostet over 200 mennesker livet.

Sri Lankas Muslimske Råd siger i en udtalelse, at det sørger over tabet af uskyldige menneskeliv ved angreb foretaget af ekstremister, der ønsker at så splid mellem religiøse og etniske grupper.

En anden organisation, All Ceylon Jammiyyathul Ulama, der består af muslimske lærde, betegner det som uacceptabelt at rette angreb mod kristne kirker.

Muslimer udgør omkring ti procent af Sri Lankas 23 millioner indbyggere.

Endnu har ingen taget skylden for de blodige angreb, som regeringen i Sri Lanka har betegnet som et terrorangreb udført af religiøse ekstremister.

Ud over de muslimske organisationer i Sri Lanka har også generalsekretæren for verdens største organisation for muslimske nationer, Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC), fordømt angrebene i Sri Lanka.

Generalsekretæren i OIC beskriver søndagens begivenheder som "kujonagtige angreb", der ramte uskyldige troende og civile.

OIC har 57 medlemslande.

Saudi-Arabien fordømmer ligeledes angrebene i Sri Lanka og kalder dem "terroreksplosioner". Også andre arabiske lande har forsømt angrebene og kondoleret over for ofrenes familier.

/ritzau/AP