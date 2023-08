Muslimske og arabiske stemmer roser dansk koranlovforslag

Flere stemmer fra den arabiske og muslimske verden ser positivt på et dansk lovforslag, der skal forbyde koranafbrændinger.

Iraks udenrigsministerium roser det danske forslag, skriver det kurdiske medieselskab Rudaw.

Ministeriet oplyser ifølge mediet, at den irakiske udenrigsminister, Fuad Hussein, har rost lovforslaget over for sit danske modstykke, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M). Det er sket i en form "udveksling", som dog endnu ikke er bekræftet af den danske udenrigsministerium.

Også den indflydelsesrige irakiske prædikant Moqtada al-Sadr tager godt imod tiltaget. Det skriver han på det sociale medie X ifølge Rudaw.

Derudover får lovforslaget ros fra organisationen Den Arabiske Liga, der har 22 medlemslande. Det skriver det saudiarabiske medie Arab News.

Også fra Pakistan tages der godt imod tiltaget.

- Dette er et skridt i den rigtige retning, siger talsperson for det pakistanske udenrigsministerium Mumtaz Zahra Baloch ifølge mediet Dawn.

Fredag sagde justitsminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde, at regeringen vil fremsætte et lovforslag, der forbyder afbrænding af religiøse skrifter som Koranen på offentlige steder.

- Regeringen har ønsket et afgrænset og præcist lovindgreb, sagde han.

Regeringen vil fremsætte lovforslaget 1. september, så det "om nødvendigt kan behandles og vedtages inden folketingsårets afslutning". Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Der lægges op til, at man kan blive straffet med bøde eller fængsel op til to år.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark og Sverige, som har vakt stor vrede i muslimske lande.

Danske ambassadører i lande som Iran og Egypten har været kaldt til samtale

Sidst i juli meldte regeringen ud, at den ville arbejde på at finde et værktøj, så koranafbrændinger foran udenlandske ambassader kunne undgås, og fredag kom lovforslaget.

I Sverige er der igangsat en gennemgang af lovgivningen, men endnu ikke meldt konkrete tiltag ud.

Sveriges justitsminister, Gunnar Strömmar (M), har tidligere understreget, at regeringen står med en svær afvejning mellem ytringsfrihed og tryghed.

