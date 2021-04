Myanmar dømmer 19 til døden for drab

For første gang siden militæret tog magten ved et kup i Myanmar i februar, er der afsagt en række dødsdomme.

19 mennesker er dømt til døden i Myanmar for drab på en person med tilknytning til en kaptajn i landets hær.

Det meddeler militærets tv-station Myawaddy fredag.

Det er de første domme af sin art, siden militæret tog magten i Myanmar ved et kup 1. februar.

17 af de 19 blev dømt i deres fravær. Mange kritikere af militærets magtovertagelse skjuler sig eller er flygtet ud af landet.

Militæret har indført undtagelsestilstand i landet. Det betyder, at militærdomstole kan afsige domme, herunder også dømme folk til døden.

En talsmand for militæret siger i et interview med tv-stationen CNN, at den etårige undtagelsestilstand, der er indført, kan blive forlænget yderligere.

Hvis det sker, vil der formentlig ikke blive afholdt valg inden for et år, som militæret lovede, da det anholdt den folkevalgte Aung San Suu Kyi og mange andre medlemmer af den civile regering.

Talsmanden nævnte ikke, hvornår der efter planen vil blive holdt valg. Men han siger til CNN, at det vil ske inden for to år.

De seneste måneders begivenheder i det sydøstasiatiske land har fået FN's udsending til Myanmar, Christine Schraner Burgener, til regionen.

Hun er på rundrejse til andre asiatiske lande i et forsøg på at finde en fælles løsning på kuppet og de efterfølgende uroligheder i Myanmar.

Udsendingen er fredag i Thailands hovedstad, Bangkok, og har anmodet om lov til at rejse ind i Myanmar. Men det er blevet afvist af militærstyret.

- Vi må insistere på, at de militære myndigheder giver FN's særlige udsending lov til at besøge Burma uden forbehold, siger USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield.

Burma er det tidligere navn for Myanmar, som mange stadig bruger.

/ritzau/Reuters