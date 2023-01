Myanmar frigiver over 7.000 fanger på nationaldag

Militærjuntaen i Myanmar lover at løslade over 7.000 fanger i anledning af landets uafhængighedsdag onsdag.

- I alt vil 7.012 indsatte blive benådet i forbindelse med markeringen af 75-års-dagen for uafhængigheden af Storbritannien, siger juntaens talsmand Zaw Min Tun.

I november meddelte militærjuntaen også, at 6.000 fanger ville blive løsladt, men flere af dem skal siden være blevet fængslet igen.

Uafhængighedsdagen blev onsdag markeret med en stor militærparade i hovedstaden Naypyidaw, hvor der også blev sluppet 750 såkaldte fredsduer løs, skriver landets statslige medier.

Lederen af juntaen, Min Aung Hlaing, anklagede i en tale på uafhængighedsdagen andre lande for at blande sig i Myanmars indre anliggender. Han nævnte ikke navnene på de lande, som han talte om.

Militæret tog magten i Myanmar den 1. februar 2021 efter et valg, hvor den civile leder Aung San Suu Kyis Nationale Liga for Demokrati havde vundet en jordskredssejr.

I de første uger efter kuppet demonstrerede folk i Myanmar i stort antal. Men de omfattende protester stilnede af, i takt med at sikkerhedsstyrker slog stadig hårdere ned på demonstranter.

Den 77-årige Suu Kyi har været fængslet, siden militæret væltede hendes regering. To dage før nytår blev hendes fængselsdom forlænget med yderligere syv års fængsel, hvormed hun samlet set er idømt 33 års fængsel. Det er sket efter retssager, som internationale menneskeretsgrupper og andre iagttagere har kaldt rene skueprocesser.

FN's Sikkerhedsråd opfordrer "indtrængende" militærstyret til "omgående at løslade alle vilkårligt tilbageholdte fanger". Herunder Suu Kyi og den tidligere præsident Win Myint.

Suu Kyi førte i november 2015 partiet NLD til en jordskredssejr i Myanmars første frie valg i 25 år.

Internationalt blev hun tidligere set som et fredsikon. Men efter at Myanmars militær i 2017 indledte det, der af FN er blevet betegnet som et muligt folkedrab mod det muslimske rohingya-mindretal, er hendes stjerne falmet markant på grund af beskyldninger om manglende indgriben, da hun havde mulighed for det.

/ritzau/Reuters