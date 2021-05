Myanmar-medie: Udenlandsk journalist anholdt i lufthavn

Amerikansk redaktør er den fjerde udenlandske journalist, der er anholdt i Myanmar under nyt militærstyre.

En amerikansk redaktør af et nyhedsmedie i det militærstyrede Myanmar blev mandag tilbageholdt, da han forsøgte at komme på et fly ud af landet.

Det oplyser hans arbejdsgiver Frontier Myanmar ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 37-årige Danny Fenster er den fjerde udenlandske journalist, der er blevet anholdt, siden militæret overtog magten i Myanmar ved et kup 1. februar.

Frontier Myanmar oplyser, at han er overført til et fængsel i Yangon og tilføjer, at det er uvist, hvorfor han er tilbageholdt.

- Vi ved ikke, hvorfor Danny blev tilbageholdt og har ikke været i stand til kontakte han, oplyser mediet.

Front Myanmar er ifølge Reuters et af landets førende uafhængige medier.

Danny Fenster blev tilbageholdt i den internationale terminal i lufthavnen i Yangon, hvorfra han skulle med et fly til Malaysia.

Reuters har forgæves forsøgt at få en talsmand for militærstyret til kaste lys over sagen.

/ritzau/