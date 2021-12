Myanmars afsatte leder dømt til fire års fængsel

Aung San Suu Kyi risikerer i alt over 100 års fængsel for alle anklager mod den tidligere leder af Myanmar.

Den afsatte leder i Myanmar, Aung San Suu Kyi, er blevet idømt fire års fængsel.

Det oplyser en talsmand for landets militære styre mandag morgen dansk tid.

Suu Kyi er blevet idømt henholdsvis to års fængsel for at opildne til oprør mod militæret og to års fængsel for at bryde landets coronaregler.

Myanmars tidligere præsident Win Myint er i samme ombæring blevet idømt samme straf for de samme anklager.

Ingen af dem vil ifølge Zaw Min Tun, talsmand for Myanmars militærstyre, blive fængslet endnu.

- De vil være oppe imod andre anklager fra de steder, hvor de befinder sig nu i hovedstaden Naypyidaw, siger han uden at gå yderligere i detaljer.

Det militærstyre, der har taget magten i Myanmar, tiltalte i februar Suu Kyi for at opildne til oprør efter to udtalelser fra hende, hvor hun kritiserede militærkuppet den samme måned.

I meddelelser, der blev udsendt via Suu Kyis regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), skulle hun have opfordret indbyggerne i Myanmar til at gøre modstand mod militærregimet.

Anklagerne, hun er blevet dømt for mandag, er blot to ud af i alt 11 mod den afsatte leder.

Hun risikerer mere end 100 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig i alle anklagerne.

Amnesty International kritiserer mandag dommen til den tidligere leder.

- De hårde domme, der er blevet givet til Aung San Suu Kyi på baggrund af falske anklager, er det seneste eksempel på militærets beslutsomhed i forhold til at udrydde al modstand og kvæle alle friheder i Myanmar, lyder det i en meddelelse.

76-årige Suu Kyi sidder blandt andet også tiltalt for korruption og ulovlig import af walkie-talkier.

Hun nægter sig skyldig i alt, hvad hun er anklaget for. Aung San Suu Kyi har tidligere kaldt anklagerne mod hende for "absurde".

/ritzau/AFP