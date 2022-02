Myanmars borgere protesterer med stilhed på årsdag for kup

Militærjunta overtog magten i Myanmar for et år siden. Befolkningen viser utilfredshed med stille protest.

Gaderne er tomme, og butikkerne er med skodder for vinduerne i Myanmar tirsdag.

Anledningen er, at det er et år siden, at en junta med et militærkup overtog magten i landet.

Juntaen har bedt borgere om at opføre sig, som de ville gøre på en hvilken som helst anden dag på årsdagen. Men det har mange valgt at ignorere.

Og i stedet for store protester, som der har været tidligere med voldelige sammenstød, går protesterne tirsdag altså mere stille for sig. Helt stille.

Borgere begyndte den stille protest ved at forlade gaderne i Yangon, landets største by, omkring klokken 10 tirsdag formiddag lokal tid.

Samme mønster kunne ses i den næststørste by, Mandalay, og den sydlige region Tanintharyi.

- Ingen går ud på gaderne i mit område.

- Jeg bliver hjemme og spiller spil online for at deltage i den stille protest, siger en borger.

En lignende stille protest fandt sted i december, hvor gaderne i byer på tværs af landet var tømt for mennesker.

Enkelte har dog denne gang valgt at vise utilfredsheden på anden vis end med stilhed. Tirsdag morgen var der ifølge lokale medier få mindre grupper, som protesterede med bannere og romerlys.

Forud for årsdagen har juntaen truet med at beslaglægge butikker, som trodser ordrer ved at holde lukket.

Samtidig har den advaret om, at borgere, der deltager i larmende samlinger eller deler "propaganda" imod militæret, kan blive mødt med sigtelser for landsforræderi eller terrorisme.

Myanmars militær tog magten ved et kup den 1. februar sidste år.

Militæret afsatte den folkevalgte civile leder, Aung San Suu Kyi, og hendes regering. Suu Kyi og flere andre medlemmer af regeringen har siden været i husarrest.

I de første uger efter kuppet demonstrerede folk i Myanmar i stort antal. Men de omfattende protester stilnede af, i takt med at sikkerhedsstyrker slog stadig hårdere ned på demonstranterne.

FN vurderer, at mindst 1500 mennesker er blevet dræbt af militæret i det seneste år.

/ritzau/AFP