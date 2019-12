Myanmars leder: Rohingya-konflikt er nationalt anliggende

Myanmars øverste leder, Aung San Suu Kyi, forsvarer onsdag sit land, der anklages for folkedrab på rohingyaer.

Det er ikke op til en international domstol at afgøre, hvad der er foregået med det statsløse folk rohingyaerne i Myanmar.

Sådan lyder det fra Myanmars øverste leder, Aung San Suu Kyi.

Hun er onsdag på plads i Den Internationale Domstol i Haag for at forsvare Myanmar, der er anklaget for folkedrab på rohingyaerne.

Og her understreger hun, at der er tale om en "intern væbnet konflikt", som er "kompleks og ikke let at begribe".

Det tidligere demokratiikon tilføjer, at sagen mod Myanmar er "ufuldstændig og misvisende". Hendes udmelding kommer, dagen efter at Gambia, der har rejst sagen, gav sit syn på Myanmars behandling af rohingyaerne.

- Gambia har givet et ufuldstændigt og misvisende billede af den faktuelle situation i Rakhine-staten i Myanmar, siger Aung San Suu Kyi.

Myanmar slog i 2017 hårdt ned på rohingyaerne, der primært er muslimer. De lever fortrinsvist i Myanmar, Pakistan og Bangladesh.

Omkring 730.000 rohingyaer blev i den forbindelse sendt på flugt fra Myanmar til Bangladesh. Ifølge FN skete det som resultat af en militærkampagne, som havde folkedrab for øje.

Vidner og ofre fortalte tirsdag om massevoldtægter, knivdrab på børn og afbrænding af familier i deres hjem under det angivelige folkedrab. Alt imens sad Aung San Suu Kyi ubevægelig og lyttede.

Onsdag erkendte Myanmar-lederen dog, at landets militær til tider muligvis har benyttet sig af overdreven magt.

Aung San Suu Kyi har tidligere været et hyldet demokratisk ikon, der trodsede Myanmars militærstyre i kampen for frihed. Det medførte, at hun i 1991 blev tildelt Nobels fredspris.

Siden 2016 har hun stået i spidsen for Myanmar som landets civile leder.

En FN-mission har tidligere konkluderet, at de "mest alvorlige forbrydelser under folkeretten" er blevet begået i Myanmar.

Ingen domstol har dog fastslået, at der er foregået folkedrab.

/ritzau/Reuters