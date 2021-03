Myanmars militær strammer grebet om landets største by

I dele af Yangon, hvor demonstranter er dræbt og fabrikker er brændt af, har militæret nu udvidede beføjelser.

Myanmars militærstyre erklærer "juridisk militær undtagelsestilstand" i to distrikter af landets største by, Yangon.

Det meddeler statslige medier i landet.

I det pågældende område er mindst 15 mennesker søndag blevet dræbt af sikkerhedsstyrker, der har slået hårdt ned på de fortsatte demonstrationer.

Den militære undtagelsestilstand giver den regionale kommandant for området beføjelser til at "sikre området, opretholde lov og orden og sikre ro mere effektivt", meddeler statsligt tv.

I et af de to distrikter, Hlaingthaya, har ukendte gerningsmænd plyndret og stukket ild til to kinesisk ejede fabrikker.

Mange kinesiske ansatte på fabrikkerne er kommet til skade, oplyser Kinas ambassade i Myanmar. Det er ikke oplyst, hvor alvorlige skaderne er.

Ambassaden skriver på sin Facebook-side, at situationen er "meget alvorlig" og beder de militære myndigheder i Myanmar garantere for sikkerheden snarligst.

/ritzau/Reuters