Myanmars militær trækker stikket til trådløs kommunikation

Militæret i Myanmar har beordret teleselskaber til at lukke for al trådløs kommunikation i landet.

Militæret i Myanmar har taget endnu et skridt i kampen mod oprørere, der planlægger og koordinerer demonstrationer.

Det qatarske teleselskab Ooredoo, der blandt andet opererer i Myanmar, oplyser, at alle teleselskaber i landet er blevet beordret til at lukke for trådløs kommunikation i landet.

Indgrebet er militærets seneste forsøg på at komme utallige demonstrationer til lives, efter at det kuppede sig til magten den 1. februar. Mindst 535 mennesker har siden mistet livet under daglige demonstrationer.

Meget få mennesker har adgang til andet end mobildata i Myanmar, og for dem bliver det nu sværere at kommunikere indbyrdes samt at få adgang til nyhedsmedier.

Myanmars 75-årige politiske frontfigur, Aung San Suu Kyi, har været i politiets varetægt de seneste to måneder, efter at hun blev anklaget blandt andet for at have importeret seks walkie-talkier og for at modtage bestikkelse.

/ritzau/AFP