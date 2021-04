Myanmars militærleder deltager i asiatisk topmøde

For første gang siden et militærkup 1. februar er Myanmars militærleder, Min Aung Hlaing, rejst til udlandet.

Lederen af Myanmars militærjunta er lørdag ankommet til den indonesiske hovedstad, Jakarta, for at deltage i et sydøstasiatisk topmøde.

Det viser en video fra lufthavnen fra Indonesiens regering.

Det er den første tur til udlandet for lederen, der hedder Min Aung Hlaing, siden han stod i spidsen for et militærkup i Myanmar.

Militæret fjernede den 1. februar de facto-leder Aung San Suu Kyi fra magten og overtog kontrollen i landet. Siden da har der landet over været store protester, som militæret har slået hårdt ned på.

Over 700 personer er døde i forbindelse med demonstrationerne.

Topmødet, som general Min Aung Hlaing deltager i, arrangeres af Asean, der er en sammenslutning af sydøstasiatiske lande.

Blandt deltagerne er Indonesiens præsident, Joko Widodo, samt Bruneis sultan, Hassanal Bolkiah, der er nuværende formand for Asean.

Øvrige ledere og udenrigsministre fra gruppen, der består af ti lande, ventes også at deltage. Blandt medlemslandene er Cambodja, Filippinerne, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand og Vietnam.

På topmødet ventes Asean-landene at opfordre Myanmars militærjunta til at stoppe den voldelige fremfærd mod civile. Det fortæller en unavngiven diplomat med kendskab til dagsordenen.

Det forlyder også, at de vil bede om at få lov til at møde Aung San Suu Kyi. De ventes dog ikke at forlange, at hun blive løsladt.

Myanmar ligger i det sydøstlige Asien og grænser blandt andet op til Kina og Thailand. Landet hed tidligere Burma, men har haft sit nuværende navn siden 1989. Der bor omkring 55 millioner mennesker i landet.

