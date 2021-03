Myanmars militærleder lover valg og beskyttelse af folket

Trods tidligere trusler om at skyde demonstranter vil militæret i Myanmar "beskytte folket", siger leder.

Lederen af militærkuppet i Myanmar lover at afholde valg og at "beskytte folket og stræbe efter demokrati".

Det siger leder Min Aung Hlaing i en tale lørdag efter en militærparade i hovedstaden Naypytaw.

Lederen giver ingen dato for, hvornår valget skal afholdes. Han har tidligere luftet tanken om at afholde valg i kølvandet på kuppet 1. februar.

- Hæren søger at stå sammen med hele nationen for at værne om demokratiet, siger generalen i talen, der bliver sendt direkte på statsligt tv.

Han tilføjer, at myndighederne også søger at beskytte folket og at genoprette freden i landet.

- Voldelige handlinger, der påvirker stabilitet og sikkerhed, er upassende, lyder det i talen.

Udmeldingen står i skarp kontrast til dagen forinden, hvor militæret advarede mod, at demonstranterne risikerer at blive skudt i hovedet, hvis de fortsætter med at protestere mod kuppet.

Samme dag dræbte militære styrker yderligere fire mennesker i demonstrationerne. Det bringer det samlede dødstal op på 328 siden kuppet.

Myanmars militær væltede 1. februar landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Siden har militæret slået hårdt ned på demonstranter, som har protesteret mod militærstyret.

/ritzau/Reuters