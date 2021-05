Myanmars skyggeregering slutter sig til oprørere i kamp mod militær

Civil skyggeregering går sammen med oprørere for at "ødelægge diktaturet" og viser video af sine krigere.

Den civile skyggeregering i Myanmar har sluttet sig sammen med en af landets oprørsgrupper for at bekæmpe den militærjunta, der har taget magten ved et kup.

Det meddeler skyggeregeringen, National Unity Government (NUG). Den er dannet af blandt andre politikere fra det afsatte regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), og systemkritikere i eksil.

NUG har indgået aftale med oprørsgruppen Chin National Front (CNF) om at "ødelægge diktaturet og implementere et føderalt demokratisk system" i Myanmar.

De lover hinanden "gensidig anerkendelse" og "lige partnerskab". Der er ikke yderligere detaljer i meddelelsen.

Oprørsgruppen, der kæmper for et overvejende kristent mindretal i det vestlige Myanmar, har ikke den store militære styrke. Så partnerskabet mellem CNF og NUG er mest symbolsk.

Det siger seniorrådgiver Richard Horsey fra tænketanken International Crisis Group.

- Ikke desto mindre er det betydeligt, fordi CNF har været meget fremtrædende i fredsprocessen, siger Horsey.

Han peger på, at oprørsgruppen har respekterede politiske ledere, der lever i eksil.

Myanmar har været præget af uroligheder, siden militæret afsatte regeringsleder Aung San Suu Kyi og hendes regering ved et kup 1. februar.

Kuppet medførte omfattende protester, som militæret har slået hårdt ned på. Over 800 civile er blevet dræbt siden 1. februar.

Adskillige af Myanmars oprørsgrupper har fordømt militærets magtovertagelse og den udbredte brug af vold mod civile.

Nogle af dem siger, at de har taget imod militærets modstandere, der har søgt tilflugt hos oprørsgrupperne.

Samtidig er NUG ivrige efter at vise, at oppositionen er klar til at optrappe kampen mod militærstyret.

Fredag offentliggjorde skyggeregeringen en video, som angiveligt viser den første deling færdiguddannede krigere fra Folkets Forsvarsstyrke, som NUG har dannet for at beskytte civile mod militærets overgreb.

I videoen ser man omkring hundrede rekrutter marchere, mens de råber slagord som "Lad det burmesiske blive fri for det militære slaveri".

Ingen af dem ser ud til at bære våben.

Militæret har stemplet både NUG og Folkets Forsvarsstyrke som "terrorister".

/ritzau/AFP