Myanmars Suu Kyi: Vi kunne have håndteret Rakhine bedre

Siden august sidste år er 700.000 rohingyaer flygtet fra delstaten Rakhine i Myanmar til Bangladesh.

Regeringen i Myanmar kunne have håndteret situationen i delstaten Rakhine bedre.

Det erkender Myanmars politiske leder, Aung San Suu Kyi, på et møde i World Economic Forum i Vietnam torsdag.

- Set i bakspejlet er der måder, hvorpå situationen kunne være håndteret bedre, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Siden Myanmars hær i august sidste år indledte en offensiv mod det muslimske rohingya-mindretal, er 700.000 rohingyaer flygtet fra Rakhine til Bangladesh.

Mange af dem har fortalt om, hvordan soldater har dræbt deres familiemedlemmer og brændt deres landsbyer ned.

- Men vi mener, at for at have en langsigtet sikkerhed og stabilitet er vi nødt til at være retfærdige over for alle parter. Vi kan ikke vælge, hvem der skal beskyttes af retssikkerheden, siger Aung San Suu Kyi.

Myanmar er under stort internationalt pres på grund af krisen i Rakhine i den nordlige del af landet.

I en rapport anbefalede FN for nylig, at Myanmars hærchef og andre ledere i hæren bør retsforfølges for folkedrab på de muslimske rohingyaer.

Der rettes også skarp kritik mod Aung San Suu Kyi, der tidligere blev set som et af verdens største demokratiikoner og har modtaget Nobels fredspris.

Hun har "ikke brugt sin etablerede position som leder af regeringen eller sin moralske autoritet til at dæmme op for eller forhindre de løbende begivenheder", lød kritikken i rapporten ifølge nyhedsbureauet AP.

På mødet i World Economic Forum torsdag kommenterede Aung San Suu Kyi også en fængselsdom til to journalister fra det britiske nyhedsbureau Reuters.

- Jeg spekulerer på, om særligt mange mennesker rent faktisk har læst resuméet af dommen. Den har ikke noget med ytringsfrihed at gøre overhovedet, siger hun.

- Den har at gøre med Official Secrets Act, tilføjer hun.

Journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe blev den 3. september hver idømt syv års fængsel efter den såkaldte "Official Secrets Act". De to er fundet skyldige i at have skaffet sig hemmelige dokumenter i forbindelse med dækningen af rohingya-krisen i Myanmar.

De er begge dømt for brud på landets love om statshemmeligheder.

- Hvis vi tror på retsstatsprincippet, så har de enhver ret til at appellere dommen og fortælle, hvorfor de mener, at dommen er forkert, siger Aung San Suu Kyi.

Dommen over de to Reuters-journalister har udløst store internationale protester.

