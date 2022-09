Myanmars tidligere leder får tre års fængsel for valgsvindel

En domstol i Myanmar har idømt landets tidligere leder Aung San Suu Kyi tre års fængsel for valgsvindel.

Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til Reuters.

Dommen lægger sig oven i tidligere domme og langvarige fængselsstraffe til den 77-årige tidligere modtager af Nobels fredspris.

Suu Kyi er "dømt til tre års afsoning med hårdt arbejde", siger kilden. Hun er ved godt helbredt tilføjer kilden.

I midten af august blev hun af juntastyret i Myanmar idømt seks år fængsel for korruption. Det kom oven i tidligere domme, hvor hun er idømt 11 års fængsel.

Suu Kyi har været fængslet siden starten af sidste år, da en militærjunta tog magten ved et kup. Hun har nægtet sig skyldig i alle anklager mod hende.

Dommen fredag på tre års fængsel for valgsvindel er en henvisning til valget i november 2020. Her vandt hendes parti Den Nationale Liga for Demokrati en overvældende sejr.

Et valg som internationale observatører bedømte til at være frit og retfærdigt.

Militæret har siden annulleret resultatet og hævdet, at det har opdaget mere end 11 millioner tilfælde af valgsvindel.

Siden kuppet er over 2000 mennesker dræbt og flere end 15.000 anholdt under militærets forsøg på at bringe kritikere og modstandere til tavshed.

/ritzau/