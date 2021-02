Myanmars væltede leder skal i retten to uger efter kup

Aung San Suu Kyi blev 1. februar væltet ved et militærkup, der siden har ført til store protester i Myanmar.

Myanmars væltede leder, 75-årige Aung San Suu Kyi, skal i retten tirsdag og onsdag - godt to uger efter at hun blev afsat og anholdt ved et militærkup.

Det oplyser Suu Kyis advokat, Khin Maung Zaw.

Suu Kyi er ikke blevet set offentligt siden militærkuppet 1. februar.

Anført af general Min Aung Hlaing væltede Myanmars militær den demokratisk valgte leder Suu Kyi. Også andre medlemmer af hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), blev anholdt.

Siden da har der været store protester i det sydøstasiatiske land. Samtidig har militæret støt strammet grebet om magten.

Også præsident Win Myint, der ligeledes blev væltet ved kuppet, skal i retten tirsdag og onsdag i Myanmars hovedstad, Naypyidaw.

- Når de skal i retten den 16. og 17. februar, vil det foregå som en videokonference, oplyser advokat Khin Maung Zaw.

Militæret i Myanmar hævder, at landets parlamentsvalg i november var præget af snyd. Her vandt Aung San Suu Kyis parti, NLD, med 83 procent af stemmerne, mens militærets parti, USDP, blot fik syv procent.

Både internationale observatører og Myanmars valgkommission afviser militærets påstand om valgsvindel.

Der har mandag igen været demonstranter på gaden i Myanmar. De bliver blandt andet mødt af kampklædt politi og pansrede køretøjer.

Militæret har også indført skærpede fængselsstraffe til folk, der forhindrer styrkerne i at udføre deres opgave. Det skriver BBC.

Mindst 400 personer er blevet anholdt under protesterne. Det oplyser en støttegruppe for politiske fanger ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Myanmar hed tidligere Burma, men har haft sit nuværende navn siden 1989. Der bor omkring 55 millioner mennesker i landet.

