Myanmars væltede leder viser sig: Vores parti vil bestå

For første gang siden et militærkup 1. februar har Aung San Suu Kyi mandag vist sig offentligt.

Myanmars væltede leder, den 75-årige nobelprismodtager Aung San Suu Kyi, har mandag vist sig offentligt for første gang siden et militærkup 1. februar.

Det sker i forbindelse med en retssag mod hende.

Her siger hun gennem sin advokat Thae Maung Maung blandt andet, at hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), er "oprettet til folket, så partiet vil bestå, så længe folket eksisterer".

Aung San Suu Kyi har været tilbageholdt siden kuppet for knap fire måneder siden. Ifølge advokaterne så hun mandag sund og rask ud.

Aung San Suu Kyis parti vandt i november sidste år en jordskredssejr ved valget i Myanmar. Militæret - hvis parti, USDP, måtte nøjes med syv procent af stemmerne - hævder, at der var svindel involveret ved valget.

Det afvises dog af internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Siden kuppet er over 4000 personer blevet tilbageholdt af militæret.

De nye magthavere har tiltalt Suu Kyi for blandt korruption og brud på en lov om statslige hemmeligheder. Hun og hendes parti afviser alle anklager.

/ritzau/Reuters