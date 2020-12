Myndighed anbefaler brug af mundbind indendørs i USA

Mundbind bliver afgørende for at tæmme pandemi hen over vinteren, vurderer amerikanske sundhedsmyndigheder.

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) har fredag offentliggjort en række nye anbefalinger til håndteringen af coronakrisen.

Et af de mest opsigtsvækkende punkter er, at myndigheden nu anbefaler "universel brug af mund" indendørs.

Anbefalingen gælder alle offentlige indendørsarealer og altså ikke i private hjem.

Det fremgår af vejledningen, som CDC har lagt på sin hjemmeside fredag aften dansk tid.

I rapporten betoner CDC, at USA er gået ind i en ny fase af coronakrisen, hvor koldere vejr bidrager til højere smittetryk, da flere opholder sig indendørs.

Ifølge CDC er "konsistent og korrekt" brug af mundbind en afgørende faktor for at tæmme pandemien.

- Der er nu overbevisende dokumentation for fordelene ved at bruge mundbind til både kildekontrol (at beskytte andre mod smitte, red.) og i mindre grad beskyttelse af bæreren, skriver CDC.

Spørgsmålet om brug af mundbind har været et omstridt emne i USA. Ikke mindst under valgkampen op til det amerikanske præsidentvalg.

Her optrådte præsident Donald Trump ofte til store vælgermøder uden mundbind. Det samme gjorde store dele af hans tilhængere, mens rivalen Joe Biden konsekvent optrådte med mundbind ved alle sine optrædener.

Netop Joe Biden sagde torsdag i et interview med CNN, at han vil bede amerikanerne om at bære mundbind i mindst 100 dage, efter at han bliver indsat som præsident den 20. januar.

/ritzau/