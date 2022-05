Myndigheder: Alle dødsofre i skoleskyderi var i samme lokale

Alle 21 dødsofre for skoleskydningen i Uvalde Texas opholdt sig i samme klasseværelse, siger en embedsmand til den amerikanske tv-station CNN.

Ved skudmassakren, der er den næstmest dødelige i USA nogensinde, blev 19 børn og to voksne dræbt. Mange andre blev såret.

Christopher Olivarez, som er talsmand for departementet for offentlig sikkerhed i Texas, siger, at de dræbte alle var i samme rum.

- Det viser den komplette ondskab hos gerningsmanden, siger Olivarez.

Skolen Robb Elementary i Uvaldes uafhængige skoledistrikt har elever fra anden til og med fjerde klasse. Det er normalt for børn i alderen fra syv til ti år.

- Det, som er sket, er en skrækkelig tragedie, som ikke kan tolereres i Texas, siger delstatens republikanske guvernør, Greg Abbott.

Internetavisen The Daily Beast skriver om den 10-årige Amerie Jo Garza, netop havde fået en ærespris, som var blevet fejret om morgenen - få timer før hendes død.

Hendes bedstemor, Brelina Irene Arreola, siger, at Amerie forsøgte at slå alarm ved at ringe 911, da hun blev skudt.

- Hun forsøgte at ringe 911 og blev dræbt for det. Hun døde en heltedød, skriver Arreola til The Daily Beast.

- Den bevæbnede mand gik ind og sagde til børnene: "I skal dø". Og hun forsøgte at ringe 911. I stedet for at rive hendes telefon fra hende og ødelægge den, så skød han hende, siger Arreola og tilføjer:

- Hun sad ved siden af sin bedste ven. Hendes bedste ven blev tildækket af hendes blod.

The Daily Beast skiver, at Amerie fyldte ti år for få uger siden. Det fortæller hendes far, Angel Garza, til ABC News.

Ifølge KSAT-tv har Garza skrevet om sin døde datter på Facebook:

- Tak til alle for bøn og for at hjælpe med at finde min lille pige. Hun er blevet fundet. Min elskede datter flyver nu sammen med englene højt oppe over. Tag ikke et eneste sekund for givet. Omfavn jeres familier. Sig til dem, at I elsker dem.

En 18-årig mand ved navn Salvador Ramos er udpeget som den formodede gerningsmand.

Den mistænkte, som havde forskanset sig i et klasseværelse, blev dræbt, da politiet forsøgte at anholde ham.

/ritzau/