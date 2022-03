Myndigheder i Ukraine: 47 dræbt i luftangreb mod boligkvarter

Ifølge lokale myndigheder er et boligkvarter i Tjernihiv i det nordlige Ukraine blevet angrebet.

Ukraine har opjusteret antallet af dræbte ved et luftangreb mod et boligområde i den nordlige by Tjernihiv. Ifølge lokale myndigheder er mindst 47 dræbt, skriver Reuters. Ni af de 47 dræbte var kvinder ifølge ukrainske oplysninger.

Det er det hidtil største antal civile, der er dræbt ved et enkelt angreb.

Forsvarsalliancen Nato siger i en erklæring fredag, at der vil ske flere drab og komme flere lidelser i de kommende dage.

I Moskva siger talsmænd, at det russiske militær ikke bevidst angriber civile mål.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, oplyser fredag, at der er blevet dræbt mindst 9200 russiske soldater under invasionen. Den russiske avis Pravda skriver, at en russisk general er blandt de dræbte.

Den ukrainske leder siger også, at Rusland benytter sig af "atomterror", efter at russiske styrker har angrebet det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzj.

- Intet andet land end Rusland har nogensinde åbnet ild mod atomreaktorer. Det er første gang i vores historie - i menneskets historie, siger Zelenskij.

Ifølge præsidenten ønsker Rusland at "gentage" Tjernobyl-katastrofen.

- Det største atomkraftværk i Europa står i flammer, lød det fra den ukrainske præsident i en video på beskedtjenesten Telegram.

Brandfolk slukkede branden tidligt fredag.

/ritzau/Reuters