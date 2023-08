Myndigheder ønsker 33 års fængsel til Proud Boys-leder

Står det til USA's justitsministerium, skal den tidligere leder af Proud Boys, Enrique Tarrio, 33 år i fængsel for sin rolle i stormløbet mod den amerikanske kongresbygning 6. januar 2021.

Det fremgår af retsdokumenter, skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

En domstol har tidligere fundet det bevist, at Proud Boys planlagde angrebet på Kongressen i Washington D.C. i et forsøg på at forhindre de folkevalgte politikere i formelt at godkende Joe Biden som USA's næste præsident.

Bliver Tarrios strafudmåling til virkelighed, bliver det den med afstand længste straf tildelt personer, der tog del i stormløbet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil videre har Oath Keepers-stifter Stewart Rhodes fået den længste straf på 18 års fængsel, skriver AP.

Enrique Tarrio blev dømt i sagen i maj sammen med tre andre Proud Boys-medlemmer. Han venter dermed på, at der bliver truffet beslutning om strafudmålingen i sagen.

Et femte medlem af Proud Boys blev frifundet af nævningerne.

Både Oath Keepers og Proud Boys beskrives som militser, der politisk hører til på den yderste højrefløj.

Tarrio er en af hovedpersonerne i sagen om stormløbet, som har udviklet sig til den største efterforskning i det amerikanske justitsministeriums historie.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA's justitsministerium har ifølge nyhedsbureauet Reuters sagsøgt over tusind mennesker i forbindelse med Trump-tilhængernes stormløb mod Kongressen for lidt over to år siden.

Over 500 af de tiltalte har erklæret sig skyldige i anklagerne. Mindst 80 andre er blevet dømt ved en retssag.

Tidligere er også flere medlemmer af Oath Keepers blevet dømt for deres roller i stormløbet mod Kongressen.

/ritzau/