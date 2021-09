Myndigheder vil tilbyde booster-stik til 30 millioner briter

Omkring 30 millioner personer i Storbritannien vil få tilbudt endnu et stik med en vaccine mod covid-19. Det skal ske seks måneder efter det andet stik.

Det anbefaler det britiske udvalg for vaccination og immunisering (JCVI).

Det omfatter alle over 50 år, særligt sårbare personer samt frontpersonale i sundhedssektoren.

Anbefalingen kommer forud for den britiske regerings strategi for kontrol med coronasmitte til vinter.

I begyndelsen af august skrev avisen The Telegraph, at beslutningen var undervejs. Det bekræftes nu af myndighederne.

Storbritanniens sundhedsminister, Sajid Javid, har tirsdag fortalt parlamentet, at de såkaldte booster-stik er en del af forsvaret mod smitte.

- Som med mange andre vacciner er der tegn på, at beskyttelsen med coronavaccinerne reduceres over tid, især hos ældre mennesker, der er i større risiko.

- Så booster-doser er en vigtig måde at holde virus under kontrol i lang tid, siger han.

Regeringen meddelte søndag, at man dropper planer om et vaccinepas for at komme ind på natklubber og andre tætbefolkede steder.

I stedet vil premierminister Boris Johnson sætte sin lid til vacciner og test i forsøget på at holde smitten nede i efteråret og til vinter.

- Pandemien er langtfra ovre, men takket være vores fænomenale vaccineprogram, nye behandlinger og test har vi mulighed for at leve med virus uden markante restriktioner, udtaler Johnson.

Ifølge sundhedsministeren er regeringen klar med "en plan B", hvis sundhedsvæsenet kommer under pres.

Sky News skriver, at planen blandt andet indebærer hjemmearbejde og brug af mundbind. Nedlukninger kan blive taget i brug "som en sidste udvej".

I Danmark tilbydes et tredje stik til plejehjemsbeboere, fordi de er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Det samme er tilfældet for udvalgte patienter med stærkt svækket immunforsvar.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at omkring 50.000 personer er omfattet af tilbuddet.

