Myrdet journalists arbejde fører til anklage mod toprådgiver

Stabschef for Maltas tidligere premierminister tiltales for svindel. Myrdet journalist var på sporet af sagen.

En toprådgiver for Maltas tidligere premierminister Joseph Muscat er lørdag blevet tiltalt for hvidvaskning af penge og bedrageri.

Det var en sag, som journalisten Daphne Caruana Galizia var på sporet af, inden hun blev myrdet i 2017.

Aktivister, der bekæmper korruption, hylder, at det nu er lykkedes at tiltale Keith Schembri på grundlag af Caruana Galizias arbejde.

Hun blev dræbt af en bombe, der var anbragt i hendes bil. Det var et attentat, der blev mødt med bestyrtelse i Malta.

Schembri var Muscats stabschef fra 2013 til 2019. Han mødte lørdag op i retten, hvor han blev tiltalt for hvidvask, korruption, bedrageri og dokumentfalsk.

Han erklærer sig uskyldig i anklagerne.

Ifølge politiet var han en blandt 11 personer, der er tilbageholdt for lignende lovovertrædelser. Flere af dem er hans kolleger.

Der er samtidig rejst tiltale mod 20 firmaer i sagen.

Daphne Caruana Galizia Fonden er en uafhængig organisation, der blev oprettet efter hendes død. Den siger, at anklagerne har ladet vente længe på sig.

Caruana Galizia skrev inden sin død, at folk i regeringen, som omgav premierminister Muscat, stod bag omfattende korruption på middelhavsøen.

Hendes søn anklagede efter hendes død Muscat for at stå i spidsen for en "mafiastat".

/ritzau/AFP